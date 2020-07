Golmanska zbrka u PL, bivši igrač kriketa i Ginisov rekord drži ključ raspleta! Španci na iglama...

Sprema li se pravi karusel, kada su golmani u Engleskoj u pitanju?



Sve je počelo od Kepe, zatim je "španski virus" zarazio De Heu, u stvari dva španska golmana imaju očajne sezone. I Junajted i Čelsi su nezadovoljni njihovim partijama i rado bi ih se otarasili.



Ali, problem je veliki, De Hea prima 20 miliona godišnje, a Kepa je čovek koji je najviše plaćen u istoriji Čelsija i najskuplji golman svih vremena, srušio je Bufonov rekord, košta je 80 miliona.



I sad Lampard želi da ga se oslobodi na sve načine, bilo da ga menja za Jana Oblaka, što je nemoguća misija, bilo da ga pošalje na pozajmicu (višegodišnju) u neki od španskih klubova, a dovede Onanu iz Ajaksa ili privoli Junajted da im proda Dina Hendersona.



E, tu je problem, jer Junajted ne želi da pojačava rivala, ali ni da proda De Heu kako bi otvorio mesto za svog golmana koji je ponikao u školi.



Ali, Henderson, momak koji je igrao kriket i tek kada je stigao poziv Junajteda odlučio se za fudbal traži garancije. On neće da sedi na klupi De Hei i u pravu je. Naime, bio je najbolji golman Čempionšipa, pa najbolji golman PL, u ove dve godine. Žele ga i klubovi van Engleske, recimo PSŽ, u Čelsiju bi bio prvi golman, Šefild traži da ostane još jednu godinu.



Junajted ne zna šta da radi, De Hea je nedodirljiv, a realno, nema gde da ode, Realovo interesovanje je prošlost, a drugi klubovi ne mogu da ga priušte.



Čelsi sa druge strane hoće Ter Štegena, na šta su se u Barsi nasmejali, Onana je dobro rešenje, ali u klubu smatraju da Lampard ne može Kepu da drži na klupi, mora negde da ga proda. Njegova cena je sada oko 30 miliona evra, eventualno, jedino bi ga otkupio Bilbao koji ga je prodao "Plavcima" za kako rekosmo 80.



Ali, Henderson je ključ. Zanimljivo momak koji drži dva Ginisova rekorda (jedan u brzom oblačenju dresa i rukavica koji je nedavno srušen) i drugi u broju vraćenih lopti glavom golmanu u jednom minutu (deluje uvrnuto) će morati da odluči.













Ima 23 godine, branio je za mladu reprezentaciju, realno on je daleko najbolji golman Engleske u ovom trenutku. EP je odloženo za sledeće leto, Henderson veruje da će biti prvi golman samo ako bude standardan, Junajted to ne može da garantuje.



Pričalo se čak da će PSŽ probati da kupi Šćešnjog, što bi Juventus ostavilo bez prvog golmana, ali Poljak nije na prodaju, u šampionu Italije neće da razgovaraju.



Sve u svemu prava zbrka, Sevilja traži golmana, naš Rajković se pominje, Donaruma ostaje u Milanu, od timova koji će u Ligu šampiona, Sitiju nedostaje rezerva, ne i prvi golman.



Inter je odabrao Musa iz Udinezea kao zamenu za Handanovića, ali pravi požar je kako rekosmo u Engleskoj.



Hendersona čekaju razgovori sa Solskjerom ovih dana, ali mediji tvrde da je jedno sigurno, on ni za živu glavu neće natrag u Junajted da sedi na klupi De Hei.