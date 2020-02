Golman Junajteda na ceni, sprema mu se selidba u Španiju?

Serhio Romero je dokazao u dresu Mančester junajteda da zaslužuje više od uloge rezervnog golmana, ali jednostavno ne može da se nada većoj minutaži i ozbiljnijoj šansi na "Old Trafordu" pored neprikosnovenog Davida De Hee.



Odlično je Argentinac čuvao mrežu "Đavola" kad god da je dobio priliku, uglavnom je to bilo u kup takmičenjima i Ligi Evrope.



Pisalo se da bi mogao da istisne De Heu, koji je u lošoj formi, sa gola Junajteda, ali izgleda da se to ipak neće desiti, Romero će ostati drugi izbor i dobijaće priliku kao i do sada, u utakmicama koje za "Đavole" nose manju važnost.



Zbog podređene uloge, Romero bi na leto mogao da promeni i sredinu.



Kako prenose španski mediji, za njegove usluge su zainteresovana dva kluba iz Primere, Viljareal i Real Sosijedad.



Bivši golman Sampdorije ima manje od 18 meseci na ugovoru sa Mančester junajtedom, želi da brani standardno i narednog leta bi zaista mogao da spakuje kofere i napusti "Old Traford" nakon pet godina u klubu.











Do danas je zabeležio 54 nastupa na golu "Đavola", samo sedam u Premijer ligi, jasno je da poseduje kvalitet i Sosijedad i Viljareal bi mogli da mu ponude ozbiljnu priliko od naredne sezone.