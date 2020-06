Gde će "izdajica" Frejzer? Veliki broj zainteresovanih, može li iko da ispuni njegove uslove?

Rajan Frejzer je najverovatnije već odigrao svoj poslednji meč u dresu Bornmuta, krilni fudbaler je odbio da potpiše produžetak saradnje do kraja tekuće sezone i od prvog jula će biti slobodan igrač.

Zaista ružan potez škotskog fudbalera, koji je minule sezone bio drugi najbolji asistent Premijer lige, dok je ove daleko slabiji, pa se u startu moglo pretpostaviti da je rešen da promeni klub, ali niko nije mogao da očekuje da će ostaviti "Trešnjice" na cedilu u teškoj borbi za opstanak.Ostaje da se vidi da li će ga Hau koristiti do kraja meseca za mečeve protiv Kristal Palasa i Vulverhemptona, posebno jer je novu povredu doživeo Dejvid Bruks.U svakom slučaju, Frejzer već traži novi klub, a veliki broj ekipa je pokazao interesovanje.Zna se da ga prate Arsenal i Totenhem, u igri je i Everton, a prema poslednjim spekulacija u svojim redovima bi voleli da ga vide i Vest Hem, Votford i Njukasl."Čekićari" i "Stršljenovi" će se boriti za opstanak do kraja sezone, pa se čini da će Frejzer radije potpisati za ekipe koje imaju stabilniji status u Premijer ligi, ipak, najveću ulogu mogla bi da igra plata 26-godišnjeg fudbalera.Naime, on u Bornmutu zarađuje oko 30 hiljada evra nedeljno, a sada želi povišicu od čak 80 hiljada evra!Videćemo da li je neko spreman da mu ponudi taj novac, čini se da u prvi plan odmah iskaču Totenhem, Arsenal i Everton, ali je pitanje da li su i oni spremni toliko da ga plate zbog finansijske krize koju je izazvao prekid sezone zbog pandemije koronavirusa.