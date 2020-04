Gazidisu će se ispuniti želja, koliki budžet će imati novi trener Milana?

Bivši izvršni direktor Arsenala Ivan Gazidis tu funkciju sada obavlja na "San Siru".Ovog leta će početi svoju "revoluciju" u Milanu, praktično je oterao Zvonimira Bobana iz kluba, sva je prilika da će bez posla ostati i Paolo Maldini, dvojac se nije slagao sa njegovim idejama, Hrvat je to rekao i javno.Odlazak Bobana je znak da je uprava iza Gazidisa i da će po završetku sezone izvršni direktor "Rosonenra" krenuti da sklapa kockice po svom ukusu.Poznato je da je prva njegova želja da na mesto šefa struke postavi nemačkog stručnjaka Ralfa Rangnika.Bivši trener Lajpciga se pokazao odlično i u ulozi sportskog direktora, ima sjajan "njuh" za mlade igrače i pokazao se kao vrstan stručnjak u njihovom razvijanju, pa je jasan plan izvršnog direktora Milana, želi da podmladi ekipu.Bilo je raznih pisanja u Rangniku prethodnih meseci, ali prema poslednjim informacijama on je u kontaktu sa Ivannom Gazidisom i vlasnicima Milana i ima želju da preuzme ekipu, užurbano se navodno radi i na postizanju dogovora, kako bi Nemac mogao da krene sa radom što pre.Italijanski mediji prenose da je ideja uprave bila da novom treneru na raspolaganje stavi budžet od 100 miliona evra, ali da je prekid sezone zbog pandemije koronavirusa doneo finansijske probleme klubovima širom "Starog kontinenta" i da će u najboljem slučaju budžet Milana za naredni prelazni rok biti 75 miliona evra.Videćemo kako će prodaje uticati na to, dobra vest je da su izgleda i u svojim redovima pronašli jedno pojačanje i tako rešili gorući problem, više