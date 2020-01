Fulamovo pojačanje za napad na Premijer ligu

Ambiciozna uprava londonskog kluba želi odmah da se vrati u elitu, lepo su se letos pojačali sa igračima poput Kavaljera i Nokera, stigao je i Bobi Rid iz Kardifa, sve su to igrači koji imaju iskustva i u Čempionšipu i u Premijer ligi.



Najveću pobedu na tržištu ostvarili su zadržavanjem Aleksandra Mitrovića, a ovog januara su nastavili da se pojačavaju.



Stigao je Majkl Hektor iz Čelsija, otkupljen je i Kavaljerov ugovor od Vulverhemptona, a danas je potpisan i ugovor sa 26-godišnjim golmanom Džordanom Arčerom.



To nije sve, kako su "Kotidžeri" dogovorili i dolazak holandskog internacionalca Terensa Kongoloa iz Hadersfilda.



Kongolo je svojevremeno važio za jednog od najtalentovanijih mladih igrača u Holandiji, počeo je karijeru u Fejenordu, da bi se 2017. godine preselio u Monako.



Nije se snašao u Francuskoj, igrao je najpre jednu polusezonu na pozajmici u Hadersfildu, da bi se leta 2018. godine i preselio među "Terijere".



Sada će pojačati redove Fulama, u pitanju je pozajmica do kraja sezone, jasno je da će biti od velike pomoći ekipi Skota Parkera u borbi za plasman u elitu.



Fulam je trenutno četvrti na tabeli sa 45 osvojenih bodova, tri boda manje ima sedmoplasirani Svonsi, sedam više drugoplasirani Lids.