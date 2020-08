Fulam se vratio, sledi "vrelih" mesec dana, stižu četvorica sa severa prestonice, Mitar dobija idealnu konkurenciju!

Nakon uzbudljivog finala na "Vembliju", Fulam je uspeo da se izbori za ekspresni povratak u elitni rang.



Pametno su kupovali u prethodna dva prelazna roka, za razliku od dva roka tokom sezone u Premijer ligi, sada moraju da nastave sa pametnim ulaganjima, ako žele da se zadrže duže od jedne sezone u eliti.



Skot Parker je sastavio dobru ekipu, ali nekoliko igrača je na pozajmici i videćemo ko će ostati.



Harison Rid je pozajmljen iz Sautemptona, dok je Heri Arter na pozajmicu doveden iz Bornmuta, iskusni vezista se nada da će sa "Kotidžerima" igrati PL naredne sezone, posebno jer su se "Trešnjice" vratile u niži rang.



Rid bi mogao da dobije šansu na "Sent Merisu" umesto Hejbjerga, koji će po svemu sudeći karijeru nastaviti u Totenhemu, ali ima još godinu dana ugovora sa Sotonom, videćemo da li su "Kotidžeri" voljni to da iskoriste i zadrže ga u svojim redovima.



Na pozajmicama u klubu iz Zapadnog Londona su takođe bili Ivan Kavaljero, Bobi Rid i Entoni Noker, ali su njihovi ugovori već otkupljeni.



Terens Kongolo je takođe doveden na pozajmicu iz Hadersfilda, ali se Holanđanin već vratio među "Terijere".



Što se tiče pojačanja, Fulam se sprema da pokvari jedan posao Sautemptonu, žele Kajla Voker-Pitersa iz Totenhema.



Odlični desni bek je drugi deo nedavno okončane sezone proveo na "Sent Merisu", igrao je redovno i "Sveci" su spremili ponudu od 15 miliona evra za njegove usluge, ali je Fulam spreman da uđe u borbu za njegov potpis, Parker ga odlično poznaje iz perioda kada je radio u akademiji Totenhema.