Franki da nije previše? Čelsi ne namerava da stane, ruše apsolutni svetski rekord u transferima!?

Nije gotovo dok nije gotovo.



Naime, Čelsi neće stati, do sada su na pet pojačanja utrošili 150 miliona evra, Tijago Silva je stigao kao slobodan igrač, kao i Malang Sar iz Nice, dok su kupili Vernera, Zijeha i Čilvela.



No, nije kraj.



Naime, čeka se Kai Haverc čiji bi transfer trebalo, bez bonusa da bude oko 80 miliona i dalje pregovaraju sa Leverkuzenom, ostali su detalji.



To bi sumu popelo na oko 230 miliona, a onda bi Frank Lampard mogao da sruši svetski rekord.



Naime, šesti igrač koga će kupiti je, po svemu sudeći Deklan Rajs.



Nije tajna, on želi talentovanog fudbalera Vest Hema koji se afirmisao u vezi, ali Mojes ga je prebacio na štopera.











Vest Hem je zacepio 90 miliona evra, ali to je nerealno, računali su da će oterati Čelsi. Međutim, isto što je uradio sa Čilvelom, Lampard će probati i sa Rajsom, da spusti cenu na oko 60 miliona i da dovede engleskog reprezentativca iz svog bivšeg kluba.



To bi Čelsijevo trošenje ovog leta (računajući i Haverca) dovelo na oko 300 miliona evra, čime bi bio srušen rekord Florentina Pereza.



Naime, Real je, takođe ako ne računamo bonuse, potrošio nekih 280 miliona 2009. kada se Perez vratio na čelo kluba. To je ono čuveno leto kada su dovedeni Ronaldo za svetski rekord, Kaka, Benzema, Alvaro Arbeloa, Ćabi Alonso, Negredo i Esteban Granero.



Čelsi bi sa Havercom i Deklanom Rajsom stigao blizu 300 miliona i tako postavio apsolutni rekord.



Recimo i to da će ovog leta Atletiko platiti Moratu, da je Atalanta otkupila Marija Pašalića i da Natan postaje igrač brazilskom Atletiko Mineira za tri miliona, ostali poput Pantića idu na pozajmicu (on je u Čuki, još uvek pod ugovorom da Čelsijem).



Ali, Lampard mora da reši situaciju sa Kenedijem, Mosesom, Drinkvoterom, Rahman Babom, Zapakostom, Bakajokom, Rosom Barklijem, Bačuaijem, Emersonom ili Alonsom (jedan je prekobrojan dolaskom Čilvela). Na njih ne računa, problem je jednostavan, imaju jake ugovore, pa će verovatno negde na nove pozajmice, mada se nadaju da će ih neko i kupiti.







Realna opcija je prodaja Kantea Interu, ali Francuz ima ogromnu platu, morao bi da smanji primanja.



Videćemo koliko od uloženog mogu da vrate prodajama, ali će sigurno biti u velikom minusu, mada nisu kupovali prethodne godine.



Zanimljivo ako se računa čitava sezona, najviše u jednoj godini je potrošio Pep Gvardiola, ceh je bio preko 300 miliona evra, ali se tu računa i zimski transfer Ajmerika Laportea...