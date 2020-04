Francuzi zalupili vrata, Milan ostao praznih šaka

Poznato je da Milan intenzivno traži štopera kojeg bi upario sa Alesiom Romanjolijem u zadnjoj liniji odbrane.



Za oko im je zapao centralni defanzivac Sent Etjena Vesli Fofana, koji ima jako dobru sezonu iza sebe u Ligi 1.



Hteli su ga "Rosoneri" i u januaru, ali su se tada odlučili za daleko jeftinijeg Simona Kjera, pa su se nadali da bi na leto mogli da dovedu Fofanu za relativno mali novac.



Ipak, tu je nastao problem, kako je Sent Etjen postigao dogovor sa 19-godišnjim fudbalerom.



Naime, klub sa "Žofri Žišara" je mladom štoperu ponudio novi ugovor, sa duplo većom platom i do leta 2024. godine.



On je pristao na te uslove, pa se procenjuje da je njegova vrednost skočila preko 20 miliona evra, što bi u ovom trenutku moglo da odbije Milan, ali i klubove iz Premijer lige, koji su se nadali da bi na leto mogli da ga dobiju daleo jeftinije.