Francuz najskuplji na svetu, Ronaldo iza Srbina, najvredniji vezista iz Engleske, a najskuplje plaćeni jedva u 20!

Međunarodni centar za sportske studije (CIES) sastavio je listu najskupljih fudbaler na svetu u ovom trenutku.



Prema njihovim proračunima čak 166 fudbalera iz "liga petice" vredi preko 50 miliona evra.



Čak 20 fudbalera u ovom trenutku vredio preko 100 miliona evra, a 11 od pomenutih 20 dolazi iz Premijer lige.



Ispred svih je zvezda Pari sen Žermena Kilijan Mbape, njegova vrednost se procenjuje na 265,2 miliona evra!



On je ubedljivo na vrhu, a samo još jedan fudbaler se u ovom trenutku procenjuje da vredi preko 200 miliona evra i to nije 222 miliona evra plaćeni Nejmar, već Rahim Sterling iz Mančester sitija, koji prema "CIES-u" vredi 223,7 miliona evra.



On je tako i najvredniji igrač Premijer lige, a iza njega je Mohamed Salah iz Liverpula, Egipćanin vredi 175,1 miliona evra.



U top 10 su još Džejdon Sančo (168,9), Sadio Mane (155,6), Hari Kejn (150,5), Markus Rašford (134,3), Lionel Mesi je tek osmi sa vrednošću od 125,5 miliona evra, slede Grizman (123,6) i Lautaro Martinez iz Intera, koji je zabeležio veliki skok i sada vredi 115,7 miliona evra.



Po pozicijama, Alison Beker iz Liverpula je najskuplji golman na planeti (87), najskuplji štoper je Virdžil van Dajk (93) takođe iz Liverpula, najskuplji bek isto dolazi sa "Enfilda", u pitanju je Trent Aleksander-Arnold (110), a veliko iznenađenje nas čeka u veznom redu, kako je u ovom trenutku najvredniji vezni fudbaler sveta Džejms Medison iz Lestera, koji vredi 112 miliona evra. Jasno, najskuplji napadač je Mbape.



Najvredniji Srbin je Luka Jović iz Reala, koji vredi 83,5 miliona evra, interesantno je da je on recimo ispred 105 miliona plaćenog Pola Pogbe, koji je 48. na listi sa vrednošću od 80,4 miliona evra, kao i Kristijana Ronalda, koji je odmah ispod Pogbe sa cenom od 80,3 miliona evra.



Sledeći najskuplji srpski fudbaler je Sergej Milinković-Savić iz Lacija, koji se procenjuje na 57,9 miliona evra.



Najskuplje plaćeni fudbaler na planeti Nejmar, kojeg je PSŽ platio 222 miliona evra Barseloni, trenutno se procenjuje na 100,4 miliona i 19. je na listi najvrednijih igrača sveta u ovom trenutku.