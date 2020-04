Florentino napravio crnu listu, loše vesti i za jednog i za drugog Luku!

Samo leto pošto je investiran ogroman novac u pojačanja, Florentino Perez spreman novu revoluciju. Ovoga puta ona će podrazumevati smanjenje broja igrača i to nije tajna, od sadašnjih 37 fudbalera po ugovorima, računajući i one na pozajmici, 11 će morati na napusti klub. Tačnije moglo bi da ih bude i više jer je sigurno da se Odegard i Hakimi vraćaju sa pozajmica, to jest da Zidan računa na njih sledeće godine.



Nije tajna da će Perez učiniti sve da se oslobodi Bejla posle sedam godina, njegove povrede, odnos prema klubu, saigračima, treneru, sve to se skupilo iako je imao i velikih partija, no Velšanina, i sami znate, štiti ugovor.



Slično se može reći za Džejmsa Rodrigeza koji je baš promašena investicija, a Zidan neće ni Marijana Dijaza iako je dao gol u El Klasiku, fudbaler iz Dominikane je odbio da ode prošlog leta, videćemo hoće li prihvatiti transfer.



Otpisan je i Brahimi koji je odigrao samo sedam mečeva ove sezone.



Kako piše katalonski "Sport", na crnoj listi su Militao, iako možda neće biti prodat ako klub ne nađe zamenu (Brazilca želi Totenhem, ali nemaju para), Areola koji se vraća u PSŽ i Luka Jović.













I on je razočaranje, sada se pominje da bi mogao da bude deo trampe za Fabijana Ruiza, ali u tom slučaju bi Real morao da dovede još jednog napadača.



Odriozola nema mesta, sada je na pozajmici u Bajernu, sudbina Reguljona je vezana za eventualni odlazak Marsela, a Modrić je nezadovoljan jer će Zidan forsirati Valverdea. Lukas Vaskez ima ugovor još godinu dana, već mu je 29 godina i on će biti prodat, najverovatnije u PL kako bi Real ostvario neki profit.