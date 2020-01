Fergi ga mrzi najviše u svetu fudbala, Napolitanac ne ostaje dužan! Šta je ishod rata oko Pogbe?

Ser Aleks Ferguson ne krije da od svih ljudi u svetu fudbala najviše mrzi Mina Rajolu. Njih dvojica ne mogu da se slože ni oko čega, a Ferguson delom i zbog Rajole nije želeo Pogbi da ponudi željenu platu, kako bi 2012. ostao u Junajtedu.



Francuz je kao slobodan igrač otišao u Juventus, napravio veliku karijeru i za tadašnji svetski rekord se vratio u Junajted.



Ferguson sada tvrdi da je u pitanju promašaj, da nije problem u Pogbi nego u Rajoli i navodno se zalaže, mada nema neki veći uticaj u klubu, da Pogba što pre bude prodat.



Rajola ne ostaje dužan, pita se zbog čega Ser Aleks ništa nije rekao 2016. kada se Pogba vratio na "Old Traford".



"Nikome nisam pretio, niti mu prislanjao pištolj uz glavu da ga kupe od Juventusa, tada je ćutao. Uostalom, baš me briga šta kaže Ferguson, u ime Junajted govori Solskjer. Ako on kaže da neće prodati Pogbu, mi ćemo to poštovati. Pol ima respekt za Junajted sve dok klub pokazuje to isto i za njega", dodaje kontroverzni menadžer.



Ali, malo ko mu u Junajtedu veruje, a i van kluba. Geri Nevil kaže da ove pomirljive reči ne znače ništa, i da Rajola radi na tome da odvede Pogbu.



Opcija je samo jedna, Juventus na leto, Pogba želi svim silama da se vrati u bivši klub, oni spremaju nekoliko manevara kako bi oslobodili mesto i sredstva za svog bivšeg igrača.



Junajted insistira na 150 miliona evra, od toga nema ništa, Pogba će sada na operaciju, odigrao je samo sedam mečeva ove sezone. Očigledno, on je mislima daleko od "Old Traforda" a saigrači veruju da je već prelomio i hoće natrag u Italiju.



Šta će od svega biti?



U januaru, transfer je malo verovatan, osim ako Soslkjeru ne prekipi, prihvati ponudu da uzme Džana i novac koji bi pristigao na leto, što je za Juventus optimalno rešenje.



Ali, od toga nema ništa, sigurno da ovakav transfer mora da sačeka jun...



Zavisi i od toga hoće li Junajted uspeti u svojim namerama da promeni vezni red, da dovede Eriksena, Medisona ili još nekog od igrača koji su na listi želja...