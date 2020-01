Fejsa ima novi klub, ovoga puta će teško do titule!

Ljubomir Fejsa je pao u drugi plan na "Lužu", ove sezone je upisao samo pet nastupa u dresu Benfike.



Ima ugovor sa klubom do leta 2021. godine, ali je postalo jasno da ga neće odraditi do kraja.



Pronašao je novi klub, za koji će igrati na pozajmici do kraja sezone, u pitanju je Deportivo Alaves.



Ekipa iz Vitorije već neko vreme traži centralnog vezistu, rešenje su pronašli u Lisabonu, a bivši fudbaler Partizana i Olimpijakosa je danas otputovao za Madrid, kako bi završio sve oko transfera u redove Alavesa.



Portugalski mediji su uspeli da ga kontaktiraju, izjavio je da želi sve najbolje Benfiki i njenim navijačima, a dodao je i da veruje da je ovo i definitivan rastanak od "Orlova".



Kada su ga upitali da li je ovo i poslednje zbogom lisabonskom klubu, rekao je: "Mislim da jeste".



Dakle, Fejsa karijeru nastavlja u Španiji, neće se boriti za titulu ovoga puta, već za opstanak, a jasno je da će biti veliko pojačanje za ekipu iz Vitorije, koja je trenutno na 14. mestu na tabeli Primere, sa 23 osvojena boda.