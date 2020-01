Evo zbog čega je gigant odustao od Halanda, ali evo za koliko će na leto napustiti Dortmund!

Mnoge je začudilo što je Juventus odustao od Halanda koga je Rajola nudio Italijanima. Tim pre što je Norvežanin bio meta "Bjankonera" prošlog leta, kada su se dogovorili sa Moldeom, ali je igrač odbio transfer i otišao u Salcburg.



Ispostavilo se da je to fenomenalan potez, postao je najtraženiji napadač Evrope, i na kraju se odlučio za Dortmund gde je nastavio da trese mreže.



Da li u Juventusu žale?



Ne, jer nisu imali novca, a ni mesta za Halanda. Jer, da su ga platili, 22 miliona Austrijancima, zatim proviziju ocu koji je nekada igrao u PL (8 miliona), Rajolinu proviziju od 15, plus 40 miliona neto, odnosno 80 miliona bruto, platu igrača, to bi ukupno bilo uloženih 125 miliona evra.



To je previše, jer Juve pokušava da smanji troškove kako bi otvorio mesto u ekipi za Pola Pogbu i njegovu platu, Francuz je velika meta narednog leta.



Halanda će moći da kupe, ali ako plate klauzulu, ona je ugrađena u ugovor i iznosi 75 miliona evra. Rajola i otac igrača Alf Inge Haland su želeli da bude niža, 50 miliona, ali "Milioneri" nisu pristali pa je postignut kompromis.



Haland je postigao pet golova za 57 minuta u Dortmundu ove zime, kada je nastavljena Bundesliga.