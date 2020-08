Evo koliko će Inter zaraditi ako uzme Ligu Evrope

Inter je stigao do polufinala Lige Evrope i sasvim realne šanse da se bori za evropsku titulu, prvu od 2010. godine.U polufinalu "neroazure" čeka neugodni Šahtjor koji sasvim sigurno ne treba potcenjivati, a ukoliko eliminišu Ukrajince, u finalu ih čeka bolji iz duela Mančester junajted - Sevilja.Nije zanemaljiv ni finansijski aspekt učešća u Ligi Evrope - do sada je Inter već zaradio 5,5 miliona (ne računajući plasman u Ligu šampiona), a ukoliko osvoji LE zaradu će zaokružiti na celih 20 mililona.Uz to, učešće u Superkupu Evrope donosi još najmanje 3,5 miliona evra što je na kraju sasvim dobra cifra za italijanski klub.Meč između Intera i Šahtjora biće odigran u ponedeljak od 21 čas u Diseldorfu.