Epidemija! Još jedan trener plaća ceh zbog LŠ, sanjaju Ronalda, dovode Partizanovog Blekija?

PSŽ je stigao u Faro, pripremaju se za duel sa Atalantom, postoji dosta skepse kod francuskih medija, a razlog je, pogađate, Kilijan Mbape.



On će se teško oporaviti za četvrtfinale, u najboljem slučaju biće na klupi, u ovom trenutku francuski šampion ima dosta problema, a s obzirom na žreb, sve sem finala bi moglo da znači kraj za Tuhela.



Ako ispadne od Italijana, sigurno je da će biti smenjen, videćemo reprizu onoga što je napravio Juventus, ali sa dva moguća ishoda.



Prvo ime je Alegri, i nije tajna da Leonardo želi da dovede bivšeg trenera Milana i Juventusa na klupu. Drugo je Zidan, jer sada se i dalje govori o smetnjama na relaciji Zizu-Perez, ali to je nerealno.



Ono što bi moglo da se desi je pokušaj PSŽ da odvede Ronalda iz Juventusa, mada je Andrea Anjeli rekao da nema šanse da Portugalac napusti klub.



Ta kombinacija je bila realna da nije bilo pandemije, sada će teško Parižani naći novac, tim pre što se priča da je Sari otišao zbog ultimatuma Ronalda. Ali, Alegri ili Zidan kao mamci, plus namera Juventusa da podmladi tim su izvor bezbrojnih spekulacija.











Navodno, Leonardo čeka sa pojačanjima, konkretno štoperom jer nije siguran da će Tuhel ostati, a s obzirom na nemogućnost da dovede Kulibalija (ovaj igrač ne želi u Francusku) i Škrinjara, okrenuli su se navodno Blekiju Milenkoviću, njima nije problem, za razliku od Milana da plate 40 miliona evra za Srbina.







On naravno neće biti jedino pojačanje, traže i rezervnog napadača s obzirom na odlazak Kavanija, ali i levog beka. Sve je stavljeno na čekanje, upravo zbog Lige šampiona, navijači sanjaju dolazak Ronalda, ali čini se da je u ovoj situaciji u kojoj se svet nalazi, to sada nemoguće.