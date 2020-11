Englezi znaju? Samo je jedan razlog što je Pep produžio ugovor, ali je taj razlog najvažniji na svetu!

Pep Gvardiola je produžio ugovor na dve godine sa Barselonom, iz Engleske su stigle priče da mu je obećana letnja bomba. Siti će probati da uzme Mesija u januaru, ali je to malo verovatno, no na ostrvu tvrde da će Argentinac stići u PL na leto.ž



Pepov potpis se poklopio sa Mesijevim povratkom u Kataloniju gde ga je sačekala poreska policija, izjave bivšeg Grizmanovog menadžera na šta je Argentinac rekao da mu je dosta da bude kriv za sve u Barseloni.



Videćemo da li će se nešto promeniti dolaskom novog predsednika, ali mnogi smatraju da je Argentinac prelomio. On je letos od Sitija kao garanciju dolaska tražio da Pep produži ugovor, nisu se navodno dobro rastali u Barsi 2012. ali i Mesi i Gvardiola žele da ponovo rade zajedno. Prvi jer bi se lako uklopio, drugi jer bi mu to omogućilo da ponovo stigne do Lige šampiona, jedine dve je osvojio sa Barsom.



"Trenirao bih u Segundi da nema Mesija", rekao je jednom ushićeni Gvardiola na klupi Barse posle čarolije Argentinca.







Priča se da Mesi ima poseban motiv da dokaže svetu da može da igra i u kišno veče u Barnliju, što mnogi osporavaju smatrajući da je preslab fizički za engleske timove.



"Zanimljiva teorija, igrao sam u Ligi šampiona protiv timova iz PL i Barsa je pobeđivala", nasmejao se jednom Mesi na takve tvrdnje.



Da ih demantuje, izgleda će imati priliku već u junu.