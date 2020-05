Englezi sigurni, dogovor na stolu, ode Pogba, poznata i zamena?!

Glavna vest u Engleskoj danas je da su Mančester Junajted i Juventus blizu dogovora.



Naime, Pol Pogba bi za oko 80 miliona evra trebalo da se preseli u Torino, tačnije vrati u klub za koji je igrao četiri sezone i u koji je stigao 2012. kao slobodan igrač baš iz Junajteda.



Šta se promenilo?



Jasna je želja Pogbe da promeni klub, on to i ne krije, da li je Mino Rajola odustao od velike provizije kako bi transfer bio ostvaren i odakle novac Juventusu za Pogbinu platu.



Naime, Italijani su kao i svi ostali pogođeni problemima oko pandemije, tamo je situacija bila najgora. Juventus je istina sačuvao 100 miliona evra tako što su se igrači odrekli plata, odnosno smanjili ih za 30%, ali pričalo se da van Ronalda planiraju da uvedu limit na primanja igrača od 10 miliona evra.



Junajted bi mogao kao deo sporazuma da dobije i Rabioa, ali to je neizvesno, Francuz izgleda napušta klub, cilja odlazak u Everton ili Arsenal. To će osloboditi jedan deo budžeta, a klub bi lako mogao da napusti i Pjanić, bilo u trampi za Artura, bilo kao trejd za Žorginja koga želi Sari.



Kada se pogleda struktura plata Juventusa, odlazak Pjanića, Rabioa, Daglasa Košte, Kedire bi oslobodio oko 25 miliona neto, odnosno oko 40 miliona bruto, ali klub ima za cilj da smanji ogromne troškove, 250 miliona bruto su bile plate na početku sezone, ali je u međuvremenu otišao Emre Džan, klub su napusti Perin i Mandžukić što je ušteda veća od 22 miliona.











Ne zaboravimo Iguaina, koga bi Juventus pustio bez obeštećenja kako bi uštedeo oko 13 miliona evra koliko uz poreze mora da mu isplati u poslednjoj sezoni.



Bilo kako bilo, nisu samo Pogba i Žorginjo dovoljni, traže i levog beka, Emersona Palmijerija, kupili su Kuluševskog, a ako ode Iguain, potreban im je napadač. Ikardi je nerealna meta, što se Kjeze tiče preskup je, moguće je da kupe nekog jeftinijeg napadača, poput Milika iz Napolija.



Recimo i to da Junajted traži zamenu za Pogbu, da je kontaktirao Bajern oko Tolisoa koji je povređen, ali za koga čini se, neće biti mesta u novom Bajernu.



Pogba nema opcija, Real je odustao, u PSŽ ne želi, ima ugovor na još jednu, ili praktično dve godine jer Junajted može da aktivira klauzulu kao u Matićevom slučaju na još sezonu.



Ovo je prilika da vrate deo novca, uloženog u Francuza, ali i da skupe novac za Sanča koji ostaje prva meta ovog leta.