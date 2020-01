Englez stigao u Milano, trampa i zvanično propala!

Ešli Jang će uskoro postati novi igrač milanskog Intera, to je sada i potpuno jasno.Solskjer je danas obelodanio da Junajted nije hteo da mu staje na put, jednostavno je u poznim godinama dobio priliku da potpiše dvogodišnji ugovor i to u klubu sa "Old Traforda" nisu hteli da mu oduzmu.Na mestu kapitena "Đavola" zamenio ga je Hari Megvajer, što je takođe potvrđeno, a sada je Jang stigao i u Milano, gde ga čekaju lekarski pregledi, pa bi do kraja dana trebalo i da potpiše ugovor sa "Neroazurima".Očekivalo se da Inter pored Janga angažuje još jedno pojačanje u odbrani, kako je navodno bila dogovorena trampa sa Romom, u kojoj bi put prestonice otišao Politano.Di Marcio sada javlja da od razmene neće biti ništa, dva kluba na kraju nisu mogla da pronađu formulu za ovaj trejd.Dogovor ne postoji, oba igrača će se vratiti u svoje matične klubove, pa se čini da je ovde priča gotova i da će "Vučica" morati da nastavi potragu za igračem koji bi mogao da zameni Zaniola.Što se tiče Intera, Jang praktično pokriva iste pozicije kao i Spinacola, nije isključeno da će dovesti samo iskusnog Engleza i okrenuti se pojačavanju ostalih pozicija. OVDE možete pročitati kakav je plan kluba i koja se još dva pojačanja očekuju na "Meaci" do kraja meseca.