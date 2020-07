"El Matador" u Premijer ligi, Ibra nije opcija?!

Fudbalski klub Lids junajted počeo je da razmišlja o pojačanjima za Premijer ligu, u koju se plasirao posle 16 godina.







Vlasnik kluba Andrea Radricani je priznao da su male šanse da se dovede Zlatan Ibrahimović.



Ali, kao realnu opciju naveo je Edinsona Kavanija.



"Biće teško dovesti Ibrahimovića, a za Kavanija ćemo videti, on je dostupan", rekao je Radricani za italijanski "Skaj".



Ibrahimović je u januaru od Milana, a ugovor mu ističe na kraju sezone.



Radricani je kazao da je Lids već pokušao da ga dovede u januaru.



"Mislim da je sada suviše kasno, intenzitet u engleskom fudbalu je drugačiji", kazao je vlasnik Lidsa.



On je optimista kada je reč o Kavaniju, koji je slobodan igrač posle odlaska iz Pari Sen Žermena.



"Pored svog kvaliteta, Kavani može lako da se adaptira, ali o njemu još nismo razgovarali sa trenerom. Videćemo, s obzirom na to da je on dostupan kao slobodan igrač", rekao je Radricani.