Ova vest je izazvala veliku pažnju širom Evrope, ali ubrzo je iz Španije usledio ''hladan tuš''.

Naime, tamošnji katalonski radio ''RAC1'' dobio je nove informacije sa ''Kamp Nou'' stadiona u vezi potencijalnog Tadićevog transfera.

Iz Barselone je rečeno da je njima Tadić bio ponuđen, ali da - nisu zainteresovani za njegovo angažovanje, prenela je novinarka Marta Ramon Gorina na Tviteru.



Sumnjamo, ipak, da će se sve završiti samo na ovome, pratićemo dalja dešavanja, bilo bi sjajno gledati Tadića i Mesija u tandemu...



Des del Barça admeten que els han ofert Dusan Tadic, però remarquen que no els interessa. No hi ha cas, ens diuen.