Efekat "Zlatan" - Pjontek napušta Milan za 27 miliona evra, stiže kod Srbina?

Bliži se kraj zimskog prelaznog roka, pa se mnoge ekipe trude da zarade, kupe ili se oslobode igrača na kojeg ne računaju.



Povratkom Zlatana Ibrahimovića, jedan od takvih postao je i Kšištof Pjontek koji se nalazi blizu prelaska u Hertu.



Prema pisanju Skaja, bundesligaš je poslao ponudu "rosonerima" vrednu 27 miliona evra što su u Lombardiji prihvatili.



U toku su pregovori između Berlinaca i samog napadača, a u Nemačkoj ne sumnjaju da će dogovor biti postignut koliko do kraja dana, te da će on večeras otputovati u glavni grad Nemačke.



Milan je Pjonteka platio skoro 40 miliona evra, ali on nije opravdao visoka očekivanja na San Siru, pa će u klubu biti srećni jer su vratili veći deo uloženog novca.



Ukoliko se transfer dogodi, Poljak će u Herti zaigrati sa reprezentativcem Srbije Markom Grujićem.