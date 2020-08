Džon Obi Mikel se vratio u Englesku!

Čovek koji je veliki deo svoje karijere igrao u Čelsiju, tačnije punih 11 godina, Džon Obi Mikel, vraća se u Englesku.



Ovaj 33-godišnji vezista je ostavio dubok trag u Premijer ligi, ali će sada nastupati u Čempionšipu i to za ekipu Stouka.



Transfer je potvrđen od strane kluba, a Mikel je potpisao jednogodišnji ugovor.



Inače, tokom svoje karijere je igrao za Lin, potom za Čelsi, Tijanđin, Midlsboro i Trabzonspor iz kog stiže u tim iz Čempionšipa.



Za reprezentaciju Nigerije je do sada odigrao 91 meč i postigao je 6 golova.



🗣️ "If I can bring that experience and winning mentality here, then I will be happy."



👊 𝗔𝗡𝗡𝗢𝗨𝗡𝗖𝗜𝗡𝗚 𝗝𝗢𝗛𝗡 𝗢𝗕𝗜 𝗠𝗜𝗞𝗘𝗟#SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/XlFoqT5SB0