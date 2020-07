Džeko na pijaci, ovo su tri opcije!

Edin Džeko je na prodaju.



Roma želi da se oslobodi Bosanca, pre svega zbog ugovora koji je bruto 7.5 miliona po godini. On već pet mečeva nije dao gol, Rimljani žele Milika iz Napolija, nude Undera, ali Vezuvijani traže Veretoa i novac.



Džeka bi Inter, ali Roma neće odustati od zahteva, oko 13 miliona evra. Za igrača od 34 godine to nije malo, plus Bosanac zahteva višegodišnji ugovor.



On gleda ka Juventusu, gde je takođe Arek Milik prva meta, ali bi svakako Džeko bio odlična alternativa, odnosno zamena za Iguaina koga Juve pokušava da proda.



Bosanac ima ponudu da se vrati u Englesku, da potpiše za Vest Hem, ali on bi i zbog porodice radije ostao u Italiji.







Rimljani sanjaju o Kavaniju, samo to je vezano za promenu vlasništva kluba koja nije izvesna. Pominju se još neki napadači, klub pokušava da zbog silnih gubitaka smanji troškove, a od starijih fudbalera siguran je jedino Kolarov koji je vođa tima, od koga se očekuje da završi karijeru u Rimu i preuzme neku od funkcija u klubu, mada on ima trenerske ambicije...