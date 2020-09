Džabe Bejl, Totenhem neće napraviti ništa, razlog je Kejn?!

Navijači su u delirijumu, dvojac iz Madrida, heroj Bejl i odlični Reguljon će pojačati Totenhem, Velšanin je povratnik za njega se vezuju bolja vremena, ali ni tada "Pevci" nisu osvajali titule.



Naime, poslednji pehar je proslavljen još 2008. i to je ono što se najviše zameralo Poketinu, iako je stigao do finala LŠ. Ali od dolaska Argentinca na klupu, jedan čovek je sudbinu vezao za klub i nosi ih na leđima već pet godina. Hari Kejn kapiten Spursa i Engleske je odigrao 261 utakmicu i dao 183 gola.



I upravo je to problem. Zamene za Kejna nema.



Jer, šta god je Levi pokušao nije uspeo. Totenhem je očajan kada je dovođenje napadača u pitanju. Recimo, kada je Poketino stigao, a Bejl otišao, Soldado i Adebajor su dovedeni za ukupno 40 miliona evra, kako se završilo svi znamo. Srećom tada je eksplodirao Kejn, pa su ti promašaji delom zaboravljeni. Španac je bio očajan, a Adebajor je izazivao glavobolju svojim ponašanjem.



Onda je Kejn spasao Poketina, ali nikada mu nisu našli naslednika.







A nije da nisu probali. Sećate se Klintona, plaćen je 12 miliona evra, nije pokazao ništa. Vinsent Jansen je dovede za 23, danas se retko ko seća čoveka koji je u Alkmaru delovao kao Supermen. Onda je za 18 miliona kupljen Ljorente, gigantski Bask je prošao najbolje dane, prihvatio da bude rezerva, ali no on se nije baš proslavio. Prethodna dva prelazna roka niko nije kupljen, odustalo se, jer nema zamene.



Ni ovog leta još niko nije doveden, Murinjo tvrdi da se napadači plaše jer znaju da će retko dobijati šansu pored kapitena Engleske. Neki su poput Dake iz Salcburga odbili da pregovataju, pominje se nekoliko imena, Sorlot iz Palasa koji sada igra za Trabzon, Ajntrahtov Bas Dost, još par igrača, ali sve su to spekulacije, a i pitanje koliko je to rešenje.



Naravno, Son bi mogao da glumi napadača, ali Korejac je bolji kada igra iza napadača i to nije rešenje. U svakom slučaju, videćemo da li konačno mogu da pogode, mnogi su skeptici da bez prave alternative za Kejna, Totenhem ponovo ne može da napravi nešto više, čak i pored Bejla i Reguljona.