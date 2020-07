Dve opcije za Mesuta Ozila!

Bivši reprezentativac Nemačke je i dalje najplaćeniji igrač Arsenala, iako je već dugo daleko od prave forme.Mnogi smatraju da je njegov ugovor teg oko vrata "Tobždija" i da ih značajno ometa na tržištu, ali Arsenal jednostavno nema pravo rešenje.Ozil zarađuje oko 400 hiljada evra nedeljno, to niko nije spreman da mu ponudi, a on ima svo pravo da odradi ugovor do kraja, u suprotnom bi "Tobdžije" morale da ga otpuste, što bi značilo da moraju da mu otplate sve što mu je ugovorom garantovano.Tako je vezista i dalje član tima sa "Emiretjsa", čini se da ni Mikel Arteta ne može da ga vrati na pravi put.Izvesno je dakle da Arsenal neće moći da ga proda ni ovog leta, a 31-godišnji vezista je navodno napravio i plan za nastavak karijere.Loša vest za Arsenal je da planira da ostane još godinu dana na severu engleske prestonice i da onda kao slobodan igrač promeni sredinu.Za njega navodo postoje samo dve opcije, rekao je prijateljima da će leta naredne godine karijeru nastaviti u Turskoj ili u SAD.Nije tajna da su i ranije pokušavali da ga dovedu klubovi iz Istanbula, ali niko nije bio spreman da mu ponudi platu koju ima u Londonu, dok već neko vreme postoji i interesovanje iz SAD, pisalo se da ga prati Di Si Junajted iz Vošingtona.