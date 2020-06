Dve muve jednim udarcem, Srbin plus Crnogorac jednako 80 miliona?

I dalje nema promene stava Lacija, ali bi dupla ponuda mogla da odobrovolji Lotita. Kežman je, kako tvrde italijanski mediji savetovao Leonarda da podigne ponudu, ali da za to traži od Lotita i Adama Marušića.



Sergej plus Adam, jednako 80 miliona, čini se da bi svi bili na dobitku. Marušić, bivši igrač Voždovca i par klubova iz Belgije, crnogorski reprezentativac rođen u Beogradu bi pokrio desnu stranu odbrane PSŽ.



Naime, Menije odlazi kao slobodan igrač, Leonarda razmišlja o De Šilju, pogotovo ako smeni Tuhela i dovede Alegrija, ali bi dupli posao sa Laciom rešio dva najurgentnija mesta u timu.



Sa Ikardijem je potpisan ugovor, na pragu je Aleks Telješ iz Portoa, levi bek, dakle ostalo bi posle transfera da se eventualno dovede još jedan golman i svakako štoper, i kompletira tim. U ovom trenutku, nije poznato da li će Lotito pristati, Sergej ima ugovor do 2023. Marušić još dve sezone, ali je i ovo idealna šansa da Lacio napuni kasu, ojača tanku klupu pred sledeću sezonu u kojoj će konačno igrati u Ligi šampiona.