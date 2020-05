Dva pojačanja, Klopov zid i nesumnjivo, početak Liverpulove apsolutne vladavine u PL!

Izgleda da će Liverpul ipak kupovati ovog leta.



Naime, posle dosta spekulacija, priča da klub ne želi da uloži novac u transfere, drugo leto u nizu, sa ostrva stižu drugačije vesti.



Prema tim informacijama spremna su dva pojačanja, jedno bi trebalo da bude Kulibali, koji neće u PSŽ, veoma je zainteresovan za Liverpul, a cena bi bila manja od očekivane, oko 60 miliona evra, eventualno bi Redsi mogli da dodaju nekog od igrača na koje ne računaju u trampu sa Napolijem.



Štoperski tandem Kulibali-Van Dajk, zvuči zastrašujuće, pravi zid pred Alisonom.



Klop nije odustao ni od Tima Vernera koji je odbio Bajern i sada čeka da Redsi povuku potez. Nemački napadač bi koštao oko 50 miliona evra, pa bi za stotinak miliona najverovatnije ovi engleski prvak mogao silno da se pojača.



Uz to ciljaju Milota Rašicu iz Verdera, ako klauzula bude 18 miliona evra, u slučaju da Verder ispadne iz lige. Žele i golmana Trabzona Urugčana Čakira, ali on je preskup, Turci traže oko 50 miliona evra, teško da će to uložiti u rezervnog golmana.



Delom će transferi biti finansirani prodajama, Origi, Lovren su na izlaznim vratima kluba, već smo rekli, moguća je i prodaja Grujića koji je na pozajmici u Herti, a Šaćiri takođe želi da ode, dok će Karijus koji je na pozajmici najverovatnije natrag u Nemačku







Od prodaje Manea nema ništa, i Vajnaldum ima ponudu da produži ugovor, a najverovatnije Keita ostaje biće mu pružena nova šansa...



U svakom slučaju, sa Kulibalijem i Vernerom, uz sve probleme koje imaju rivali u PL, pogotovo Siti, Redsi bi i naredne sezone mogli da se prošetaju do titule i da započnu vladavinu u engleskom fudbalu...