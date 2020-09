Drugi najskuplji svih vremena! U čemu je tajna Alvara Morate?

Kada se sračunaju svi transferi Alvara Morate, ono što je Juventus prvo platio Realu, pa Real Juventusu, pa onda Čelsi Realu, Atletiko Čelsiju i na kraju ono što će morati da uplati ponovo Juventus "Jorgandžijama", ovaj napadač je drugi najskuplji igrač u istoriji fudbala.



Za njegove prelaske je plaćeno oko 235 miliona evra, ponikao je u Realu, bio najskuplje plaćeni igrač prvo u istoriji Čelsija (srušio ga je Kepa), a onda i u istoriji Atletika (kasnije je Žoao Feliks plaćen gotovo duplo više(.



Sada će Juve u naredne dve godine isplatiti 55 miliona evra za ljubimca navijača koji je posle sjajne sezone morao da se vrati u matični Real, koji je imao klauzulu o otkupu svog "kanterana".



Jedini čovek za koga je plaćano više u istoriji je Nejmar, čija su dva transfera, u Barselonu i PSŽ vredela oko 270 miliona evra. Belgijanac Lukaku je kluibove košta više od 200 miliona, u pitanju su Čelsi, Everton, Junajted i Inter. Ronaldo je tu negde na deobi trećeg mesta, za tri prelaska, oko 230 miliona, u Junajted iz Sportinga, pa u Real iz Junajteda, i na kraju u Juventus.



Peti je Grizman, za njega je plaćeno nešto manje od 200 miliona, šesti Mbape čiji je jedini transfer, iz Monaka u PSŽ bio vredan 180 miliona.



U top 10 je i Anhel Di Marija sa sličnom sumom, ali za četiri transfera, od Rozarija, preko Benfike, Reala, Junajteda i PSŽ.



Da se vratimo Morati. On je najbolji strelac u istoriji Reala kada su u pitanju omladinske kategorije. Ali, kako kaže, razlika između Juventusa i Reala je što vas Italijani podržavaju kada ne ide, dok u Realu ste maženi i paženi samo kada nižete dobre partije.



U svoja dva mandata u klubu, Morata je za Real dao 25 golova u 63 utakmice, u sezoni posle povratka iz Juventusa je u 26 mečeva pogodio mrežu 15 puta, to je dobar prosek, ali nije dobio pravu šansu, Ronaldo i Benzema su neprikosnoveni.



U dve godine u Juventusu je dao 15 golova u 63 meča, ali je davao one najvažnije. Mediji naklonjeni Juventusu tvrde da je bio mlad, ali i srećan kao nikada u karijeri, u klubu ga obožavaju, a idol je navijača. On se nerado vratio u Real, ali Čelsi je tek bio promašaj, 16 golova u 47 mečeva. Atletiko ga je kupio za ogroman novac, posle pozajmice, 50 mečeva, 18 golova.



U Španiji je u 33 meča, pogodio 17 puta za "Crvenu furiju", ali nikoga nije uverio da je on pravo rešenje.



Pa šta je tajna?







Morata ima 27 godina, dao je oko 150 golova u karijeri, u nešto više od 400 mečeva. To nije neki prosek, ali sa druge strane, svi čekaju da eksplodira. On lako ulazi u šanse, dobro se kreće, međutim procenat realizovanih šansi je daleko ispod očekivanog od vrhunskih napadača.



U Juventusu imaju računicu, srećan je u Italiji, žena, blogerka Alis Kampelo je Italijanka, da se Morata pitao, ostao bi u Juventusu 2016. godine.



Priča se da mu je potrebno da se oseti voljen, da bude deo svlačionice, da prihvata i klupu, nije sebičan, međutim navodno spreman je da se žrtvuje samo za viši cilj. U Realu ga nije bilo, nisu imali poverenja, Čelsi je bio tužna epizoda. Mnogi kažu da mu ne odgovara sistem igre Atletika, ali to su opravdanja, Grizman je tresao mreže kao posednut kod Simeonea.









Ovo je poslednja velika šansa za Moratu, moraće mnogo da radi uz Ronalda, ali sa druge strane, prijatelj je sa Dibalom, tu su šest igrača i trener sa kojima je igrao, dočekan je uz obožavanje. To je preduslov da konačno "eksplodira".



A opet iskustvo klubova koji su za njega plaćali velike svoje, opominje...