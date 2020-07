Dortmundov ultimatum Junajtedu, evo kada će se znati Sančova sudbina!

Mančester junajted je veoma zainteresovan za krilnog napadača Borusije Dortmund Džejdona Sanča.Sjajni Englez je dugo na radaru kluba, pisalo se da bi mogli ovog leta da posluju sa "Milionerima", a nedavno se pojavila i informacija da su "Đavoli" postigli dogovor sa samim fudbalerom.Navodno je bivši igrač Mančester sitija pristao na ponudu Junajteda, prema kojoj bi u početku zarađivao oko 150 hiljada evra nedeljno, dok bi njegov plata dostigla i 220 hiljada evra na sedmičnom nivou.Tako je jasno da je ostalo još da tim sa "Old Traforda" postigne dogovor sa Borusijom Dortmund oko obeštećenja, tu je trenutno veliki problem, kako uprava kluba iz Mančestera u ovom trenutku nije spremna da plati više od 60 miliona evra za usluge engleskog reprezentativca.Dortmund traži duplo više i sada je postavio ultimatum "Đavolima".Naime, kako prenosi Kristijan Falk, ukoliok Junajted želi Sanča, može da ga dovede najkasnije do 10. avgusta, nakon toga ponude za njegove usluge neće biti razmatrane.Džejdon Sančo ima ugovor sa klubom sa "Signal Iduna Parka" do leta 2022. godine, pa se "Milionerima" ne žuri i nalaze se u poziciji u kojoj mogu da postavljaju uslove.Čeka se odgovor sa "Old Traforda", jasno je da je ponuda od 60 miliona evra bila samo opipavanje pulsa i pokušaj da se spusti Sančova cena, videćemo kako će izgledati naredna ponuda Mančester junajteda, jasno je da će je biti.