Dortmund odlučio, uzeće novac za Halanda pre vremena! Ovo su pet destinacija na koje Mino Rajola može da ga odvede!

Izgleda da će Borusija prodati Erlinga Halanda i to na leto.



Razlog?



Pre svega klauzula koja postoji za 2022. i koja je 75 miliona evra. Sa Nemcima je prosto, ako mogu da uzmu veći novac, uzeće ga, u to nema sumnje. Jasno je i da će igrač imati poslednju reč, odnosno Rajola i otac fudbalera Alf-Inge Haland.



U 26 startova za Borusiju, Norvežanin je postigao 33 gola, sipa od kada je iz Moldea stigao u Salcburg, jasno je da će i Rajola tražiti veliku proviziju da dovede Halanda jer je veliki broj klubova zainteresovan.



Hoće ga gotovo svi Barsini predsednički kandidati, ali menadžer je rekao da će razgovarati kada predsednik bude izabran. Ako to bude Laporta, nema mnogo dileme, on i Rajola su odlični prijatelji, sigurno da će Barselona, u slučaju da nađe novac biti veoma ozbiljan pretendent na Norvežanina.







Real ga želi, pisali smo juče, Perez mora da izgladi odnose sa Rajolom, a u sličnoj situaciji je i Gvardiola, u slučaju da Haland bude zamena za Kuna, Priča se da bi sam igrač najradije u Španiju, da je već pregovarano sa Realom, ali pitanje je koliko će novca imati.



Od ostalih, Juventus ga je ispustio, postigao dogovor sa Moldeom, a onda želeo da ga pošalje u filijalu u treću ligu. Iako, Nedved i Rajola imaju poseban odnos i iako bi za Halanda bilo sjajno da zaigra za italijanskog šampiona, opcija je nerealna, doveli su Moratu, a ni oni nemaju novca.



Borusiji bi mogla da se zatvore mnoga vrata baš zbog pandemije, jer ako ne bude bilo ponude od tri cifre, oni nemaju račun da prodaju svog napadača, pošto bi svi čekali još jedno leto.







Šta je sa Junajtedom?



Njihova želja je pre Sančo, ali ti je Solskjerovo viđenje, ko zna šta će se desiti sa Norvežaninom. Recimo i to da je kada je Siti u pitanju Halandov otac igrao za njih, on se dosta pita, pa možda Rajolina netrpeljivost sa Gvardiolom neće imati nikakav uticaj.



I na kraju, ne zaboravite PSŽ. Oni imaju novac za ovakve stvari, zamislite da naprave trio Mbape-Nejmar-Haland što nije nemoguće...