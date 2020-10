Doneta odluka oko Mbapea, ovde ni Florentino Perez ne može ništa!

Kako pišu španski mediji, Real će teško sledećeg leta do Mbapea.



Nije sporno da je on njihova prva želja, da bi trebalo da predvodi napad "Los Blankosa" i igra za svog idola Zidana, ali PSŽ je navodno doneo odluku.



Prema instrukcijama iz Dohe, ako Real ne plati narednog leta 150 miliona evra sa bonusima, Mbape će do kraja ugovora ostati u Parizu.



On ima opciju da produži ugovor sa PSŽ, da potpiše na pet godina i uzme 30 miliona po sezoni neto, što je najveća suma ikada, ali to bi značilo da se odriče sna o Realu.



Postoji varijanta da potpiše ugovor, da u njega bude ugrađena klauzula od 250 miliona, ali u ovom trenutku to niko ne može da plati.







I kako se razvija pandemija niko i neće u dogledno vreme. Real nema ni 150 miliona narednog leta, izgleda da od povratka navijača neće biti ništa, u ogromnim su gubicima i sigurno je da će štedeti kao i ovog leta u prelaznom roku.



Ostaje solucija da Mbapeu istekne ugovor i on za dve godine stigne u Real, no njemu se žuri, kao i Perezu. No, PSŽ pokazuje mišiće, vlasnici iz Katara ne žele da pregovaraju i spuštaju cenu, pa je kako rekosmo, Leonardo dobio instrukcije da ostane čvrst, kao i kada je Barsa pre dva leta stigla po Nejmara i vratila se praznih ruku.







Za porodicu Al-Tani, nije problem da izgube 150 miliona, ide Mundijal u Kataru, potreban im je Mbape kao zaštitno lice, a šta će biti u leto 2022. pa to je suviše daleko. Oni ne žele da ih Real ucenjuje odnosno da se cenjkaju i to je poruka koju će dobiti i Florentino Perez.