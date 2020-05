Domino efekat - Bez Pjanića propada nekoliko velikih transfera?!

Miralem Pjanić želi u Barselonu, i to nije tajna. Problem je što Katalonci nemaju novca o čemu smo juče pisali, Juve želi Artura, međutim Brazilac je skeptičan, on bi da ostane u Kataloniji.



Posao bi mogao da propadne, Barsa je nudila Semeda, u tom slučaju bi i De Šiljo krenuo ka Kataloniji, a Todibo otišao u Juventus, međutim, sve su manje šanse da dođe do mega trejda.



Jer, ako proda Pjanića, Juventusu je potreban novi plej, Sari insistira na Žorginju, ali Čelsi drži cenu i Italo-Brazilcu, kao i Emersonu Palmijeriju, još jednom igraču koga bi Sari da vidi u svojoj ekipi.



Ni sam Pjanić nije raspoložen da ode u London, kao ni u PSŽ, za njega je izbor Barselona ili Juventus.



Sa druge strane, Inter hoće, za razliku od Juventusa, Semeda, ali i 90 miliona evra, to je suma ispod koje neće ići za Lautara Martineza. Barsa je imala ideju da uz Semeda, pošalje Vidala ili Rakitića, ali, Interu je potreban novac, u slučaju da Argentinac ode, oni moraju da kupe novog napadača, da li Obamejanga ili Tima Vernera, svejedno, i jedan i drugi su prilično skupi.











Sada je na potezu Barsa, lopta je u njihovom dvorištu. Moraju da ubede Artura da prihvati da ode u Juventus, Semeda da postane član Intera. Portugalac bi mnogo radije kod Pepa u Siti, koji nudi Barsi razmenu za Kansela, ili da Kanselo preko Barsa završi u Interu.



Od svih ovih kombinacija boli glava, ali problem svih problema je pandemija, nedostatak novca, Nejmara više niko ne pominje, za Barsu bi i Pjanić i Lautaro u ovoj situaciji bili premija u prelaznom roku, s obzirom na finansijsku situaciju.



Juve želi da se oslobodi pet ili šest igrača, da podmladi ekipu, nađe nova dva igrača na bokovima i da smanji dodatno troškove koje izdvaja za plate.



Zbog toga su i Barselona i Juventus svesni da su ovi trejdovi i kreativnost jedini način da se pojačaju, ali i da nekako finansije zadrže ispod kritične crte.



Ali, sve počinje od Pjanića...