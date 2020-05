Dok čekaju dozvolu, Saudijci spremili 300 miliona za pojačanja, Ovo su imena, navijači Njukasla u transu! Gazde kupuju još jedan klub?

Oko 350 miliona za kupovinu kluba, plus 300 za pojačanja. I sve to bi trebalo da bude rešeno brzo, iako javnost smatra da ljudimap poput Bin-Salmana ne bi trebalo dozvoliti iz poznatih razloga koji se ne tiču fudbala da uđu u PL.



Ali, novac koji ulazi u igru otvara sva vrata, pa i pored sumnji većina veruje da je sve stvar tehnike.



Kako bi ubedili Maurisija Poketina da prihvati posao, novi vlasnici su spremni da plate Kutinja oko 80 miliona evra, ali to bi bio samo početak. Brazilac se povredio, no, svejedno, ima dovoljno vremena da se transfer završi.



Osim njega žele i Džejmsa Rodrigeza iz Reala, koga bi privukli ogromnom platom, a traže i novog golmana, umesto Dubravke. Prvo ime je odlični Nemac Odisea Vlahodimos koji bi, ako bude plaćena klauzula od 60 miliona evra mogao da postane jedan od najskupljih golmana u istoriji.



Prate i situaciju oko Kulibalija, Liverpul nema izgleda novca, a štoper Napolija neće u Francusku. Spreman je da sasluša ponudu "Svraka".



Pojačanje bi mogao da bude i Škot Rajan Frejzer iz Bornmauta kome ističe ugovor i koji bi mogao da dobije veći novac nego u Arsenalu koji je za njega zainteresovan.











Priča se da će vlasnici učiniti sve da odmah ulože ogroman novac i steknu popularnost među navijačima. Centralni napadač je tema, pojavila se priča da bi povratak Salomona Rondona koji je sada u kineskom Dalijanu bio sjajan potez, tim pre što je Brazilac Žoelinton potpuno razočaranje. Pominjan je i Luka Jović, posle intervjua Mitrovića koji kaže da bi bio sjajno pojačanje za "Svrake", ali to su nagađanja bez osnova.



Klub bi mogao da otkupi Danija Rouza, moguće i Lazara iz Intera, a ponudiće bolje ugovore talentovanoj braći Longstaf.



U svakom slučaju ogroman transfer budžet, ali i navodna kupovina brazilskog Botafoga gde bi mogli da razigravaju Južnoamerikance učinila bi "Svrake" zaista jakim igračem na međunarodnom tržištu.