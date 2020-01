Dogovor! Sutra derbi, pa stiže u Junajted! Soslkjer "preživeo" zbog Poketinovog zahteva!

Stvari su izgleda završene, pošto je odbio trampu i uključivanje Pereire, Anhela Gomeza i svog bivšeg igrača Roha u transfer, Sporting je navodno pristao da deo transfera bude Tahit Čong, pa će Bruno Fernandeš posle derbija sutra protiv Benfike postati član Mančester Junajteda.



Mendeš je sinoć bio na pregovorima na "Old Trafordu" i kako stoje stvari njegov pulen će na kraju završiti, posle gotovo šestomesečne sage na "Teatru snova".



Biće to veliko pojačanje za Junajted koji neće prodati Pogbu, pošto je Real nezainteresovan, a Juventus čeka leto.



No, to neće biti sve što će se desiti ove zime na "Old Trafordu". I dalje Solskjer traži napadača, mada je za sada priča oko Vernera nategnuta, a žele Markosa Ljorentea iz Atletika na pozajmicu. Vezista koji je stigao iz Reala ne igra kod Simeonea, a pojačaće konkurenciju pošto bi uz Matića, mogao da ode još neko od vezista a MekTominaj i Pogba su povređeni do proleća.



Ponovo se pominje Kavani kao rešenje za napad, ali PSŽ ga neće pustiti dok mu ugovor ne istekne.



U medijima se pojavila još jedna priča, Solskjer je preživeo smenu zahvaljujući Vudvordu. Tačnije prvi operativac Junajteda je odbio zahtev Poketina da se ne meša u transfere, što mu je zatvorilo vrata kluba.



Zbog toga je Vudvord i insistirao da se nastavi sa Norvežaninom i njegovom politikom podmlađivanja tima...