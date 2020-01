Dogovor blizu, Emre Džan se vraća u grad?!

Izgleda da je rešenje nađeno.



Naime, informacije iz italijanskih medija govore da je Juventus blizu da prihvati ponudu Evertona za Emre Džana. Anćeloti insistira da bivši igrač Liverpula bude pojačanje ove zime, spreman je da ponudu pozajmicu sa obaveznim otkupom od 35 miliona, a Nemac se izgleda slaže.



On ne dobija šansu, naime, uglavnom je osuđen na epizodne role i to će uticati na njegov status u reprezentaciji. On je navodno odbio Junajted zbog poštovanja prema navijačima Liverpula, ali i zbog toga što ga je Juventus nudio samo kao paket za Pola Pogbu.



Ali, kako se vratiti u grad?



Bez problema, jer rivalstvo Liverpula i Evertona nije tako veliko, niti je u pitanju problem pošto su Barmbi, Birdsli, Abel Ksavijer igrali za oba kluba, nije bilo nekih većih kontroverzi.



Džan želi da igra, to u Juventusu ne može, čak se priča da bi ga Sari koristio u rotaciji kao štopera posle povrede Demirala, videćemo šta će biti od svega, ali kako sada stvari stoje Nemca ćemo ponovo gledati u Merzisajdu.