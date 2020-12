Dogorelo, Juventusove probleme rešava samo pijaca! Iskristalisala se dva imena!

Juventusu nedostaju dve stvari, makar tako tvrdi Andrea Pirlo.



I možda to najbolje ilustruje utakmica sa Atalantom. Jedna je neko ko će poneti teret kada Ronaldu i Morati ne ide, druga, mnogo gora, nema onog instinkta za preživljavanje kada se igra loše, obično su u ovoj deceniji takve utakmice dobijali.



Treća stvar o kojoj se pričalo je kreativac, odlazak Pjanića je mnogo pogodio tim, Artur se ne snalazi, sada se povredio, a sa druge strane, od ostalih veznih igrača dovedenih u poslednje dve godine, jedino je Veston MekMeni opravdao očeivanja. On je potpuno istisnuo Ramzija, Amerikanac se nametnuo, no to ne rešava pitanje klasičmnog plejmejkera.



Pirlo je znao za problem, ali Paratići nije uspeo da ga reši. Naime, Manuel Lokateli iz Sasuola je bio preskup, Emilijani su tražili između 35 i 40 miliona evra, što je bilo previše. Nekadašnji igrač Milana ostaje želja, mnogi smatraju da je bolje u njega uložiti odmah, nego čekati leto i rasplet oko Pogbe.







Uz vezistu, potreban je i rezervni napadač, razbijač i jasno da gledaju ka jugu i Areku Miliku kome ističe ugovor u junu. Ali, Napoli ne želi da spusti cenu, ona je oko 18 miliona evra, pitanje je koliko je Miliku potrebno vremena, tim pre što je dugo bez utakmica. Sezona se ne prekida, dok se navikne, mnoge stvari bi mogle da budu rešene. Uz to, ideja Juventusa da pošalje Bernadeskija u Napulj nije izvodljiva, Gatuza ne zanima italijanski reprezentativac.



Zbog toga se čekaju potezi kluba, nadaju se odlasku Kedire šest meseci pre isteka ugovora kako bi spasili makar polovinu njegove plate, za neke druge prodaje, nema mogućnosti, Juventusovi igrači su skupi i imaju ogromne plate.







Sama činjenica da klub razmišlja o dovođenju dvojice igrača govori da nisu zadovoljni, pri vrhu jesu, nema poraza, ali je previše remija i čini se da će ovo biti najteža godina kada je u pitanju odbrana titule...