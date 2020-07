Dobre vesti za Luku, ovo je konačni plan Reala za prelazni rok!

U Realu su blizu titule, malo su ih osvojili u ovoj deceniji u veku vladavine Barselone, ali svejedno, ove godine će preuzeti krunu, iako je malo ko to očekivao.



Sa druge strane još nije gotovo u LŠ, juriće na neutralnom terenu prednost Sitija iz prvog meča i svakako da će probati da nokautiraju Gvardiolu i nastave takmičenje u Ligi šampiona.



U jednom trenutku prežaljeni Real je podigao glavu, iskoristio sve Barsine slomove, pobeda u Bilbau je ključna, sa ovakvim rasporedom teško mogu da ispuste prednost.



Ali, šta će se dešavati u prelaznom roku?



Zidan je razgovarao sa Perezom i dobio jasnu poruku ovo leto će biti vreme prodaja, nikako kupovina. Rupa je 200 miliona zbog pandemije i klub to mora da vrati kroz oslobađanje od igrača i njihovih plata. Najveći problem ostaje Bejl koji ne želi da ode, ima primanja 17 miliona neto, Zidan ga ne želi u svlačionici, ali Velšanin ima ugovor.



Džejms Rodrigez je sada van takmičarske ekipe, za razliku od prošlog leta Merengesi hoće da ga prodaju i Atletiju, ali ima više interesovanja iz Engleske, oslobodili bi se njegove plate. Takođe, Btahim Dijaz, Marijano, kao i nekoliko igrača sa pozajmice neće biti u klubu naredne sezone, već je prodat Hakimi. Cilj je da se popune gubici, publika bi mogla da se vrati naredne sezone, ali tek pred kraj kalendarske godine.









I Lukas Vaskez odlazi, od Zidana se očekuje da šansu pruži nekom iz "fabrike" od mlađih igrača, ali on će se osloniti na staru gardu, Modrić ostaje do kraja ugovora, što znači da Odegard neće biti vraćen, kao ni Kubo, verovatno će Reguljon opet na pozajmicu.



Dakle sve ostaje isto, Joviću će biti pružena još jedna šansa, jer novca za pojačanje nema. Tačnije, Perez ne želi da troši na Obamejanga i starije igrače, klub je hteo da praktično rezerviše igrače poput Kaverca i Kamavinge, ali Leverkuzen i Ren su to odbili.



Sve se prolongira za sledeće leto, nema šanse da dođu ni Pogba, ni Mane, jednostavno, Real nastavlja sa ovim što ima i mnogi smatraju da je to dobra odluka u doba krize.