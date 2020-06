Do sada neviđeno u svetu fudbala - Roma i Inter u glavnoj ulozi!

Leta 2018. godine, ova dvojica igrača bila su deo trampe između Rome i Intera, a leta 2020. mogli bi da budu opet - samo da zamene mesta!



Verovali ili ne, italijanski mediji su danas plasirali do sada verovatno neviđenu priču na fudbalskoj pijaci - Nikolo Zaniolo i Rađa Naingolan bi ponovo mogli da zamene boje dresova, odnosno Romin i Interov, samo u suprotnom smeru.



Pre dve godine, Roma je odlučila da prihvati ponudu Intera od 24 miliona evra plus transfere Nikole Zaniola i Davidea Santona. Ispostavilo se da je to bio još jedan od maestralnih poteza španskog direktora Monćija, jer je Zaniolo ubrzo izrastao u zaista sjajnog igrača i Rominog bisera, te i reprezentativca Italije.



Danas se, međutim, pojavila informacija da je Roma primorana da "pegla" račune, jer ima najveće gubitke poslednjih godina, pa bi mogla da se oslobodi Zaniola.



La Republika piše da sada Roma nudi Interu Zaniola kako bi vratila Rađu Naingolana, koji se nije snašao u Milanu, zbog čega je ove sezone na pozajmici u Kaljariju.



Postoji još jedna začkoljica, a to je da Roma mora da plati dodatnih 15% od narednog Zaniolovog transfera, a u ovom slučaju bi to izbegla, jer bi njegov naredni klub bio upravo - Inter!



To je faktor koji Inter stavlja u prvi plan da vrati Zaniola, ispred Juventusa, Totenhema i Mančester Junajteda, koji su takođe pokazali interesovanje za 20-godišnjeg Italijana. Naravno, treba istaći da je Konte otpisao Naingolana i da takođe želi da ga se reši, dok bi Zaniolo doneo neke novine u napadu, jer Italijan pokriva više pozicija.



Podsetimo, i bivši predsednik Kaljarija i sadašnji Breše, koji je blizak sa Naingolanom, rekao je pre neki dan da je san Belgijanca da se vrati u Rim.



Kako stoje stvari, sve ide u istom pravcu, a to je da bi Zaniolo mogao da bude deo istog transfera kao i pre dve godine, samo u suprotnom smeru.



Priznaćete, to mogu samo Italijani...