Đovinko u novoj avanturi, uskoro i na četvrtom kontinentu?

Sebastijan Đovinko je možda prerano otišao iz najboljeg evropskog fudbala, još 2015. godine je napustio Juventus i preselio se u Toronto.



Nakon tri godine u Kanadi, odlučio se za još jednu unosnu ponudu, potpisao je u januaru prošle godine za Al Hilal.



Pisalo se o njegovom potencijalnom povratku u Seriju A, gde je Parma pokazala interesovanje za njegove usluge, ali do toga nije došlo.



"Mlekadžije" ga još uvek prate, ali izgleda da "Atomski mrav" ima drugačije planove.



Naime, kako prenose italijanski mediji, Đovinko bi karijeru mogao da nastavi u Brazilu.



On na stolu ima ponudu Vasko da Game, tešku šest miliona evra za dve sezone.



Bio bi to prvi put za Italijana da zaigra u Južnoj Americi, nakon Evrope oprobao se u Severnoj Americi i Aziji, pa možemo reći da je pravi fudbalski pustolov.