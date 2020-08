Đerar Delofeu - Treći i rekordni povratak?!

Đerar Delofeu nema nameru da igra u Čempionšipu i preko svog menadžera je već poručio upravi Votforda da želi da ode ovog leta.



Delofeu je dete Barselone, ovo mu je drugi mandat u Votfordu, pošto je najpre igrao kao pozajmljeni igrač, a potom ga je engleski klub otkupio leta 2018. godine za 13 miliona evra.



Današnja vest o Špancu je još kako zanimljiva, pošto bi se on rado vratio u još jedan svoj bivši klub - Milan!



On je dres Rosonera nosio kao pozajmljeni igrač iz Evertona 2017. godine, kada je na 17 utakmica postigao četiri gola u Seriji A.



Zanimljivo, on je i dres Evertona nosio u dva navrata, u sezoni 2013/14 na pozajmici iz Barselone, a potom ga je leta 2015. Everton otkupio od Katalonaca (u periodu između dva mandata na Gudisonu igrao na pozajmici u Sevilji).



Dakle, po dva puta je nosio dres Evertona i Votforda, a sada želi ponovo u Milan!



Delofeu je inače dete Barse, ali je svoju šansu na Kamp Nou prokockao kod Ernesta Valverdea. Proteklih sedam godina proveo je uglavnom na pozajmicama, a čekamo da vidimo koji je njegov naredni korak ili bolje rečeno - povratak u klub u koji je već igrao...







Hronološki igrao je ovako - Barselona - Everton - Sevilja - Everton - Milan - Barselona - Votford - Barselona - Votford.... opet Milan?!