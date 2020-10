"Đavoli" u očaju aktivirali agenta Pogbu!

Pisali smo, Junajted je u problemu, do kraja prelaznog roka je ostalo tek par dana, sve će biti gotovo u ponedeljak uveče.Početak sezone je pokazao da su "Đavolima" potrebna osveženja u odbrani i napadu, sredinu su pojačali Donijem van de Bekom.Pokušaće najpre da se reše pojedinih igrača, Andreas Pererira je pred vratima Lacija, sa Romom se pregovara oko Smolinga, dok bi "Vučica" i jednog beka sa "Old Traforda", u igri su Dalot i Fosu-Mensa, Italijani žele pozajmicu, ali Junajted bi radije da proda jednog od ove dvojice igrača, pre svega Portugalca.Što se tiče dolazaka, Solskjer traži tri igrača, više o tome u prilogu.Jedan od tih igrača je i krilni fudbaler Barselone Usman Dembele.Francuz bi došao umesto nedostižnog Sanča, čini se da bi ako izbegne povrede mogao da bude odlično pojačanje, ali zasad nema dogovora.Ipak, prema informacijama sa Ostrva, uključio se u čitavu priču i Pol Pogba.Naime, on će pokušati da ubedi svog sunarodnika da se preseli na "Old Traford", pošto je i sam fudbaler istakao da bi radije ostao u Barseloni.Dva kluba još nisu blizu dogovora, ali navodno pregovori idu u pozitivnom smeru, ako bi Pogba ubedio Dembelea, to bi svakako bio veliki korak unapred za "Đavole".Sat otkucava, pred Pogbom je važan zadatak.