"Đavoli" stvorili paklen trio u vezi, sada hoće i sjajan štoperski tandem!

Mančester junajted je dogovorio transfer Donija Van de Beka iz Ajaksa, platiće vezistu 40 miliona evra, čini se da su napravili zaista sjajan posao.



Van de Bek je bio želja Reala, koji je imao opciju da ga otkupi, nisu je iskoristili, šuškalo se da bi Kuman mogao da ga preseli na "Kamp Nou" ovog leta, ali je na kraju završio na "Old Trafordu".



Svi će se složiti da su "Đavoli" odradili sjajan posao, imaće trio Van de Bek - Pogba - Fernandeš u veznom redu dugi niz godina, što deluje zaista impresivno.



Sada se okreću odbrani, tvrde engleski mediji, za početak se spremaju da prodaju jednog igrača.



Kris Smoling je impresionirao na pozajmici u Romi, čini se da bi na "Old Trafordu" mogao da bude dobra opcija za rotaciju, ali povremeni engleski reprezentativac želi da se vrati u Italiju.



Rimljani su dugo pregovarali i ovog leta sa Junajtedom oko kupovine engleskog defanzivca, nisu uspeli da pronađu zajednički jezik, ali bi uskoro to trebalo da se promeni.







Nakon odlaska Smolinga, Junajted kreće u poteru za novim centralnim defanzivcem, koji bi sa kapitenom Megvajerom trebalo da čini štoperski tandem, Lindelof nije oduševio i sprema mu se klupa.



Pisalo se o brojnim igračima, ali izgleda da su se na "Old Trafordu" odlučili za Upamekana iz Lajpciga.









Pisali smo da Francuz ima otpusnu klauzulu od 42 miliona evra po novom ugovoru, ali koja važi tek od naredne godine.



Junajted ga ipak želi već ovog leta, pa će pokušati da se dogovori sa Lajpcigom. Moraće, jasno, da plate više od klauzule, ali se čini da bi ponuda od 50 miliona ubedila nemački klub da proda sjajnog defanzivca.



Štoperski par Megvajer - Upamekano zvuči zaista sjajno, Junajted pametno kupuje u poslednje vreme, jasno je da su pogodili sa Brunom Fernandešom, Megvajer je izvesno preplaćen, ali je izrastao u jednog od najvažnijih igrača u klubu, a snažan je i utisak da su pun pogodak napravili i sa Van de Bekom, Upamekano bi zaista bio savršen "šlag na torti".