"Đavoli" odlučili, šestorica na transfer listi, "samo" tri pojačanja, ovo su opcije!

Engleski mediji pišu da je lista već sastavljena, da Mančester Junajted ima nameru da proda šestoricu igrača i da skupi sredstva za tri pojačanja.



Za koga više nema mesta na "Old Trafordu"?



Očekuje se da malo spuste cenu i da se dogovore sa Romom oko otkupa Smolinga, a u Seriju A će izgleda i Fil Džons, mada ima ponudu Vest Hema.



Osim njih dvojice, najkrupnija prodaja, odnosno najviše sredstava bi trebalo da stigle od Džesija Lingarda koji je otpisan. Od restarta, on je odigrao samo 63 minuta i to u FA kupu. U prvenstvu je poslednji put nastupio u februaru protiv Vulvsa, tada je isključen posle dva minuta.



Uz pomenutu trojicu, Roho je na izlaznim vratima, "Đavoli" će učiniti sve da ga se oslobode, nadaju se da bi mogao da se ponovo vrati u Portugal ili eventualno Argentinu. U redove nekog od portugalskih klubova bi mogao Diogo Dalot koji je promašena investicija i za dvadesetak miliona evra Junajted bi ga pustio.



Junajted pokušava da se oslobodi i plate Aleksisa Sančeza, Inter hoće dogovor, ali ponovo o pozajmici, dok bi Englezi da nekako Čileanca prodaju u MLS, ali sa njegovom platom od 25 miliona evra sa bonusima, to je gotovo nemoguće.











Ipak, ako ga puste, uštedeće na primanjima, moguće je da mu isplate deo novca, a prodaja ovih šest igrača, plus sredstva koja će klub staviti na raspolaganje Solskjeru bi mogla da budu dovoljna za tri pojačanja.



Sančo će teško ovog leta na "Old Traford", ali Griliš je fudbaler koji je blizu dolaska, Ole ne odustaje od štopera. Ponuda Intera, da uz novac pošalje i Škrinjara, u zamenu za Marsijala je odbijena bez reči, Kulibali ili Škrinjar su mete, Slovak jeste na prodaju, ali uz sumu ne manju od 70 miliona. Plus žele ga Siti i PSŽ pa bi cena mogla dodatno da mu poraste.











I na kraju napadač, potreban je jedan igrač umesto Igala koji će skinuti pritisak sa Rašforda i Grinvuda. Neki foto-robot bi mogao da bude iskusan fudbaler koji će biti neka vrsta džokera, još jednom se pominje Mandžukić, ali je realnija varijanta Odson Eduard iz Seltika, ili će Solskjer izvući neko novo rešenje.



Naravno sve bi se promenilo, ako bi Dortmund spustio cenu za Sanča, on jeste prioritet, ali to je malo verovatno. Od ostalih imena pominju se Tijago Alkantara, ali nema nikakvih pregovora sa Bajernom...