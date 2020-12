"Đavoli" kvare Lampardove planove, ko menja Pogbu?

Rajolin intervju je uzburkao evropsku javnost, jedan od vodećih agenata je potvrdio kako Pogba nema budućnost na "Old Trafordu". Odmah se javio Juventus, "bjankoneri" imaju dve opcije. Ukoliko bi došlo do januarskog odlaska Juve bi ponudio ili razmenu Bernardeski plus Dibala, ili pozajmica sa obaveznim otkupom.



Već je odabrana i zamena - Junajted bi po odlasku Pogbe u svojim redovima želeo Deklana Rajsa što bi moglo da uzdrma Ostrvo.



Lampard i Čelsi već neko vreme rade na transferu/povratku Deklana Rajsa u Čelsi gde je Englez odigrao svoje prve minute u akademiji. Sadašnji kapiten Vest Hema igra odlično, njegova cena samo raste. "Čekićari" ga neće pustiti ispod 50-60 miliona funti.



Koliko je blizu povratku na "Stamford Bridž" govori i to da je došlo do promene agenta, Rajsa će od sada i na poslovnom polju zastupati njegov otac koji je vlasnik sezonske karte Čelsija. Ostaje da se prvo razreši Pogbin 'čvor'.













Od najave odlaska Francuz igra sve bolje, mada jasno da Rajola želi novu komisiju za transfer.