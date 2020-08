Đavo odneo šalu, Klop dobio ogromno pojačanje? Bez dogovora sa Bajernom, dva Brazilca golmani?

Nakon poraza u utakmici koja otvara sezonu, doduše na penale, "Komjuniti Šildu", u Liverpulu su se probudili. Iako je Klop tvrdio da mu pojačanja i nisu potrebna, da ima jaku konkurenciju u svetlu pojačanja koja je doveo Čelsi i koja će sigurno angažovati Siti, jasno je, dovođenje Cimikasa, kao alternative za nezamenjivog Hendersona, nije dovoljno.



Klub su napustili Klajn i Lalana kao slobodni igrači, i dalje se čeka ishod pregovora oko Tijaga Alkantare. Ovenčan titulom evropskog prvaka, naturalizovani Španac želi na "Enfild", ali zapinje oko obeštećenja.



Ima ugovor na još godinu dana, ali Bajern ne popušta, traži 35 miliona evra za nekadašnjeg pleja Barselone. Uz to, Bavarci su postavili neku vrstu ultimatuma, da do sledećeg vikenda posao bude završen. Liverpul želi kroz bonuse da dođe do pomenute sume, ali Nemci traže novac.



Podsetimo, Redsi su prodali Lovrena Zenitu, ali od novog štopera za sada ništa, svi su preskupi.



Ono što je izgleda dogovoreno u žurbi je transfer Ismaile Sara iz Votforda. Ispao je iz PL, on je najveće pojačanje u istoriji "Hornetsa" koji sada žele da vrate novac. Izgleda da je dogovoren transfer, pa će mladi Senegalac za oko 50 miliona evra preći u Liverpul.







On može da igra i po boku i kao centralni napadač, što ga čini upotrebljivim kao alternativu za svu trojicu, Manea, Salaha i Firmina. Sar je dao pet golova za Vortford, veliki je potencijal, u Francuskoj je igrao za Ren i Votford.



Izgleda da stiže i rezervni golman, mada izveštaje brazilskih medija treba uzeti sa rezervom. Naime, Marselo Pitaluga, mladi čuvar mreže Fluminensea je impresionirao Alisona koji je trenirao sa "Flu" tokom zimske pauze u PL, njegov stariji brat Muriel je takođe golman u klubu. Navodno je Alison na sugestiju brata, ishvalio Pitalugu kod Klopa, ovaj momak ima samo 17 godina, veoma je talentovan, a posebna pogodnost je što ima nemački pasoš, pa bi bez problema mogao da stigne u PL.



Nema nikakvih vesti oko Manea, osim da ga neće pustiti, niti je stigla bilo kakva ponuda za Senegalca, Rajan Bruster će na pozajmicu u Njukasl ili Šefild Junajted, čeka se ponuda za Grujića iz Italije, niko ne želi da kupi Harija Vilsona, mada nekoliko klubova PL hoće da pozajmi Velšanina.