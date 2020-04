"Diskont" Barsa - Devetorica na prodaju, cilj skupiti 250 miliona, zna se i zbog čega!

U Barseloni ne odustaju od plana, dovesti Nejmara i Lautara Martineza. Za to će biti potrebno oko 250 miliona evra, ali Bertomeu veruje da je moguće. Naime, u slučaju da završi ova dva posla, njegove šanse da zadrži funkciju, makar iz senke i ne prepusti klub Viktoru Fontu bi znatno porasle.



Današnji "AS" piše da u Barsi veruju da mogu da rasprodaju prekobrojne, njih je devetorica, i čak i da uz oseku cena zbog virusa klub moće da dobije potreban novac za transfere.



Da krenemo redom, povređeni Dembele bi koštao nešto manje od 60 miliona, plaćen je 140, tačnije toliko bi bilo da je aktivirao bonuse, pa iako Kike Setijen veruje da mu ponovo treba pružiti šansu i četvrtu godinu, u klubu razmišljaju drugačije. Ali, ni po ovoj ceni ga neće biti lako prodati, mada Bajern razmišlja.



Kutinjo ima sličnu cenu, tu bi gubitak bio još veći, klubovi iz Engleske, pre svih Čelsi i Arsenal bi platili 50-tak miliona za Brazilca koji je koštao 160.



Rakitić koji je za sebe izjavio da nije džak krompira i da će sam odlučivati o svojoj sudbini po Barsi vredi 20 miliona, a Vidal duplo manje, on bi mogao na kraju da bude uključen u transfer Lautara Martineza.











Semedo je skuplji, 32 miliona, Barsa bi žrtvovala desnog beka, za koga ima interesovanja, iz Engleske, ali pre svega od PSŽ koji traži zamenu za Menijea. Nije zadovoljio ni Žunior Firpo, mogao bi da ode za 20-tak miliona, levi bek je doveden uz mnogo očekivanja, ali teško da može da bude naslednik Albe. Umtiti je prekobrojan, tražili su za njega 60 miliona, sada mu je cena prepolovljena, Todiboa će Šalke otkupiti za desetak, a toliko vredi i Brajtvajt koji je doveden kao zamena za povređenog Suareza.



Sve ukupno, 250 miliona, nije nerealno, jer ovo su znatno manje cene od onoga koliko su igrači vredeli, pa bi neki mogli da se okoriste. Jasno, Barsa će morati da popuni pozicije na levom i desnom beku kao i da dovede štopera, ali to će biti jeftiniji igrači, ili eventualno fudbaleri iz drugog tima. Recimo, bek Emerson je u Betisu na pozajmici, univerzalac Rafinja u Selti, uz par mlađih igrača, tim bi mogao da se popuni.



Ali, Barsa mora da prodaje, kako bi ostvarila dvy glavna cilja za leto...