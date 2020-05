Digao glas - Zašto trošiti vreme na Lautara?

Imali smo možda i najbolji primer za to kada je Nejmar odlučio da napusti Barselonu i ode u PSŽ. Sada, kako kaže nekadašnji napadač Nikolas Amoruso, ni Inter ne može da učini ništa po pitanju ostanka Lautara Martineza.







Podsetićemo po ko zna koji put da Lautaro u svom ugovoru ima klauzulu od 111 miliona evra, ali koja važi samo u periodu od 1. do 15. jula.







"Lautaro Martinez je doneo konačnu odluku da ide u Barselonu i zaigra pored Lionela Mesija. Istina, Konte gradi veliki tim, ali Lautaro u Barsi vidi mogućnost da ode u klub koji će se boriti za sve trofeje i gde će biti pored najboljih igrača na svetu. Siguran sam da je on doneo odluku o odlasku, a kada igrač odluči da ode, onda se to zaista i dogodi", rekao je Amoruso i nastavio:



"Naravno, odlazak iz Intera će biti bolan za njega, jer je u klubu proveo lep period i ostvario dobre rezultate. Ipak, ubeđen sam da će i Inter pronaći pravu zamenu", ističe on.



Amoruso je legenda Serije A, a u karijeri je od 1993. do 2011. godine igrao za čak 13 klubova, među kojima su - Sampdorija, Padova, Juventus, Peruđa, Napoli, Komo, Modena, Mesina, Ređina, Torino, Sijena, Parma i Atalanta.