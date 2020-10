Deset razloga zbog kojih Konteov Inter "ne radi"! Šta je krenulo naopako?

Inter igra kao i obično, ludo, sa dosta preokreta, sve je to zanimljivo za gledanje neutralcima, ali rezultati nisu dobro. Više od tri meča bez pobede brine činjenica da se ne vidi napredak i da ekipa deluje slabije nego prošle sezone.



Ovo su prema nekim mišljenjima deset razloga zbog kojih Inter ima razloga za brigu.



1. Nisu dobro ušli u sezonu, Konte je pretio da će otići, ne zbog rezultata već jer je hteo više moći. Na kraju je predsednik Ženg pomirio strasti između direktora i trenera, ali pre se može reći da je bilo u pitanju primirje i da su svi delimično nezadovoljni. To se odrazilo na atmosferu.



2. Inter nije uspeo da proda igrače na koje Konte ne računa, pre svega Škrinjara, pa nije stigao štoper po meri, svi znamo da je hteo Milenkovića. Umesto toga, on igra sa De Frajom i praktično dva beka u 3-5-2, Kolarovim i D'Ambrosiom, što se do sada nije pokazalo kao rešenje.



3. Konte je poznat po tome što promašuje sa igračima koje dovodi, setimo se zbog čega je otišao iz Juventusa, neka njegova rešenja koja je tražio poput zaboravljenog Iturbea, ili čak nekih igrača koje je doveo kao Pelusa, Padoina nikada nisu pokazali kvalitet da igraju ozbiljnije za Juventus. Sada mnogi smatraju da su igrači poput Kolarova i Vidala na kojima je insistirao jer imaju pobednički mentalitet greške, mada je rano za te procene.







4. Niko ne može da osvaja trofeje sa ovakvom odbranom, Konteov tim je primio previše golova i ma šta on pokušavao sa poslednjom trojkom, ma kako kombinovao, rešenja nema. Ovo je najgori defanzivni start Intera još od vremena Gasperinija.



5. Previše zavise od Lukakua, što reče trener Gladbaha koji je ostao neporažen na "Meaci", Marko Rose, jedina taktika im je da doture loptu do Belgijanca. Svi se plaše šta će biti kada napadač padne u formi. Konte sada insistira, da ako ne može već Džeko, bude doveden, Žiru, ali to je teška misija. Žervinjo koga su mu nudili nije isti tip igrača.



6. Problem je sa Eriksenom jer niko ne veruje da je zaboravio da igra. Ok, možda se ne uklapa kod Kontea, ali kada igra za Dansku kao da se ponovo rodio. Trener je bio protiv njegovog dovođenja, smatra ga za prelaganog igrača koji ne može da se nametne u Italiji, no, ima i do trenera ako ne nađe mesto tako kvalitetnom igraču.



7. Posed ne donosi ništa, protiv Gladbaha u prvom poluvremenu su držali loptu i gotovo nisu napravili pravu priliku. Problem je i što rezerve, bez obzira na to što svi tvrde da je Inter pojačao konkurenciju nisu u stanju da puno toga okrenu. Doduše, dosta igrača je bilo povređeno i bolesno što je dodatno opterećenje.







8. Finansije vlasnika nisu u dobrom stanju priča se da neće biti više ulaganja, osim u slučaju prodaje. Naime, prema "Blumbergu" ovo je bila teška godina za "Suning", navodno su izgubili trećinu bogatstva tokom pandemije, oko pet milijardi dolara.



9. Igrači više nisu uvereni da je Konte rešenje, ili makar tako tvdi "Korijere delo Sport" koji je naklonjen milanskim timovima. Niko više ne želi da preuzme inicijativu i odgovornost. Sa ovim su povezane priče da Marota nije odustao i da i dalje čeka šansu da smeni trenera i dovede Maksa Alegija koji je Kontea nasledio i u Juventusu.







10. Inter je poznat kao sklon slobodnim padovima, kada kola krenu nizbrdo, veliki je problem zaustaviti ih, i tu nije krivica do Kontea, nekako kako da klub teško izlazi iz problema. Sada se trener boji, pošto je Hakimi pozitivan, a trenirao je sa timom da će testovi pokazati nove zaražene, što će iskomplikovati stvari u Đenovi gde Inter jednostavno mora da pobedi i prekine niz.



No, videćemo, čini se da bi pobeda na "Marasiju" vratila sigurnost donekle i poboljšala atmosferu pred gostovanje Šahtjoru u Ukrajini.