Dembele rekao "NE" Junajtedu?

Osman Dembele se i dalje oporavlja od teške povrede, ni on sam ne zna koje od kako je stigao u Barselonu 2017. godine.



Francuz je među igračima koje bi Barsa rado prodala ovog leta, ali on odbija da ode.



Mundo Deportivo danas otkriva da Dembele nije uveren u projekat Mančester Junajteda, koji ga navodno želi kao jeftiniju opciju od Džejdona Sanča.



ESPN dodaje da je Junajted kontaktirao Dembelea, ali da je Francuz kategorički odbio da se preseli na Old Traford.



On je u Barsu stigao iz Dortmunda za 105+40 miliona evra kroz bonuse, a još jedan neverovatan podatak iz ugovora je da Katalonci moraju da plate čak 20 miliona evra Borusiji od naredne prodaje.