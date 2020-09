Dele Ali odlazi, zamena će iznenaditi sve?!

Sparsi su danas slavili protiv Sautemptona sa ubedljivih 5:2, blistali su četvorostruki strelac Son i četvorostruki asistent Kejn, koji se upisao i jednom u listu strelaca.Sparsi su nedavno predstavili i dva velika pojačanja, posle sedam godina se vratio Geret Bejl i to je poveo sa sobom iz Reala odličnog Serhija Regilona.Ali, to nije i kraj prelaznog roka na severu prestonice, slede prodaje, Deni Rouz je ostao bez broja, na izlaznim je vratima, Murinjo praktično ne računa ni na Fojta i Orijea.Spisku igrača na koje "Posebni" ne računa se izgleda priključio i Dele Ali, on se našao u startnih 11 na otvaranju sezone, na poluvremenu je zamenjen, od tad engleski mediji tvrde da ga Sparsi redom nude klubovima.Izgleda da je Murinjo spremio i zamenu za engleskog reprezentativca, naime, on želi Džesija Lingarda iz Mančester junajteda!